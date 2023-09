McCallum wurde 1933 als Sohn eines Geigers und einer Cellistin in Glasgow geboren. Vom Musikstudium schwenkte er später auf Schauspiel um. Nach Theaterauftritten in England zog er in den 1960er-Jahren in die USA, wo er mit der Krimi-Serie "Solo für O.N.C.E.L." in der Rolle des russischen Agenten Illya Kuryakin Erfolg hatte. Seine Rolle in der Serie brachte McCallum zwei Emmy-Nominierungen ein.