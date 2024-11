Schnee in Deutschland: Wie winterlich das Wetter werden soll

Allmählich wird es winterlich hierzulande: In Teilen Deutschlands hat es bereits geschneit. Auch in den nächsten Tagen ist laut Wetterexperten Schnee möglich, bis in tiefste Lagen.

Der Wald am Brocken in Sachsen-Anhalt ist in Weiß getaucht. Quelle: dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für diesen Dienstag Sturmböen und Schnee: Grund sei Tief "Quiteria", das im Tagesverlauf Deutschland überquere.

"Quiteria" bringe Dienstagfrüh zunächst im nördlichen Nordrhein-Westfalen und im südlichen Niedersachsen Schneefälle, erklärt ZDF-Wetterexpertin Katja Horneffer. Bis mittags erreichten die Schneefälle Hamburg und das südliche Schleswig-Holstein , bis zum Nachmittag dann Mecklenburg-Vorpommern

Schneestreifen liegt quer über Norddeutschland

Der "Streifen mit Schnee" wird nach Einschätzung der ZDF-Wetterexpertin quer über Norddeutschland liegen: Im Norden vermutlich begrenzt von Bremen und Hamburg, im Süden von Hannover. Zum Abend kann es auch in Berlin und Brandenburg für Schneeregnen reichen.

In dem Schneestreifen sind ein bis fünf, lokal auch bis zu zehn Zentimeter, Neuschnee zu erwarten, so die Prognose der Expertin. In den Mittelgebirgen oberhalb von 600 oder 700 Metern wintert es sich ein. Für Autofahrer gilt am Morgen:

Besonders im Berufsverkehr droht Dienstagfrüh Glätte. „ Katja Horneffer, ZDF-Wetterexpertin

ZDF-Wetterexpertin: Schwere Sturmböen möglich

Zudem kündigt sich für Dienstag Sturm an: Südlich des Schneebandes sind Böen von bis zu 80 Kilometer pro Stunde möglich, in den Bergen auch schwere Sturmböen, eventuell gar Orkanböen, erklärt ZDF-Wetterexpertin Horneffer. Zum Abend drohen auch an der Ostsee östlich von Rügen Orkanböen.

Laut DWD liegen die Höchstwerte im Norden bei zwei bis sechs Grad und im Bergland, in der Mitte und im Süden zwischen sechs und zwölf Grad.

Vorhersage: Mittwoch teils stark bewölkt, Donnerstag ähnlich

Die Woche verlaufe wechselhaft, erklärt der DWD weiter. Es muss mit Schauern und einzelnen Gewittern gerechnet werden, die Schneefallgrenze sinkt auf 100 bis 300 Meter - auch Schnee bis in tiefste Lagen sei möglich. DWD-Meteorologin Sabine Krüger erklärte:

Zeitweise ist auch der Wind in Böen stark bis stürmisch, vor allem aber im Bergland. Nachts muss je nach Aufklaren häufig mit leichtem Frost und streckenweise Glätte gerechnet werden. „ Sabine Krüger, Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst

In der Nacht auf Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze dann auf 200 bis 400 Meter, streckenweise wird es glatt. Am Mittwoch ist es wechselnd bis stark bewölkt, es schneit bis in tiefe Lagen. Im Bergland herrschen zunehmend winterliche Verhältnisse. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und sieben Grad, im Bergland bleibt es bei null Grad.

Ähnlich verläuft der Donnerstag, nur zwischendurch gibt es längere trockene Abschnitte und etwas Sonne. Die Höchstwerte liegen der Vorhersage zufolge zwischen null und fünf Grad. Es kann demnach weiterhin windig werden.

Mehrere Zentimeter Neuschnee in Sachsen

In einigen Teilen Deutschlands hat es bereits geschneit: Auf Webcambildern war etwa der Wurmberg ganz in Weiß zu sehen; auch der höchste Berg im Harz - der Brocken in Sachsen-Anhalt - war eingeschneit. An Geländern bildeten sich dort vereiste Schneeverwehungen.

Auch in Sachsen machte sich der Winter mit Schneefall in den Mittelgebirgen und glatten Straßen bemerkbar. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, fielen am Morgen oberhalb von 600 Metern bis zu fünf Zentimeter Neuschnee, in Staulagen bis sieben Zentimeter.

Auf dem Fichtelberg, dem mit 1.215 Metern höchsten Berg Sachsens, sind dem Deutschen Wetterdienst zufolge sechs Zentimeter Schnee gefallen, in Carlsfeld im Erzgebirge waren es sieben und in Zinnwald im Osterzgebirge noch ein Zentimeter. Sogar in Chemnitz wurden zwei Zentimeter gemessen.

