Waldbaden: Wie Sie den Herbst im Wald verbringen können

Rund elf Millionen Hektar Wald gibt es in Deutschland , das ist fast ein Drittel der Landesfläche. Und nach dem Bundeswaldgesetz darf jeder - auf eigene Gefahr - einen Wald betreten. Kein Wunder, dass Joggen , Walken und Wandern zu den beliebtesten Aktivitäten im Wald gehören. Wobei Wanderungen durch den Wald nicht nur in Eigenregie möglich sind. "Es gibt in nahezu allen Bundesländern Angebote, an geführten Touren teilzunehmen", weiß Malin Schneider-Pluppins vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW in Münster.