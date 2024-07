Unwetter in der Schweiz: Zahl der Toten steigt

Nach den heftigen Unwettern vom Wochenende ist die Zahl der Todesopfer in der Schweiz am Dienstag auf fünf gestiegen. Wie die Polizei des Kantons Tessin mitteilte, wurde eine weitere Leiche von einem Militärhubschrauber im Maggiatal entdeckt und später vom Luftrettungsdienst geborgen. Bei vier Todesopfern handelt es sich um Deutsche.

Einsatzkräfte suchen nach Vermissten

Schwere Unwetter sorgten für Chaos. Während in Deutschland alles glimpflich verlief, sind in der Schweiz mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Im Tessiner Maggiatal waren am Samstagabend sintflutartige Regenfälle niedergegangen. Drei Menschen starben bei einem Erdrutsch in der Gegend von Fontana im Bavonatal. Das Bavonatal ist ein Seitental des Maggiatals und wurde besonders stark von dem Unwetter getroffen.

Neue Flutwarnungen für Maggiatal

Die Behörden gaben am Dienstag neue Flutwarnungen für das Maggiatal aus und forderten einige Bewohner dazu auf, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Im angrenzenden Kanton Wallis im Südwesten der Schweiz starb am Wochenende nach Angaben der Polizei ein 67-jähriger Deutscher in Saas-Grund, der von dem plötzlichen Anstieg der Wassermassen im Untergeschoss eines Hotels überrascht wurde.