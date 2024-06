Unwetter: Sieben Tote in Frankreich und Schweiz

Trümmer eines Erdrutsches in Saas-Grund in der Schweiz.

Nach heftigen Stürmen, Gewittern und starken Regenfällen haben die Behörden in Frankreich und der Schweiz sieben Todesfälle gemeldet. Im nordostfranzösischen Département Aube kamen drei ältere Menschen ums Leben, wie die Präfektur am Sonntag mitteilte. Im Nachbarland Schweiz starben nach Polizeiangaben vier Menschen, ein weiterer wird noch vermisst.

Die drei Todesopfer in Frankreich seien am Samstagabend im Auto gestorben, als ein Baum bei starkem Wind auf den Wagen gekracht sei, erklärte die Präfektur. Ein weiterer Fahrgast sei lebensgefährlich verletzt worden. Alle vier seien um die 70 und 80 Jahre alt, hieß es.

Bei schweren Unwettern in der Schweiz sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Drei Menschen sind bei einem Erdrutsch gestorben, ein Toter wurde in einem Hotel gefunden.

Schweiz: Drei Tote nach Erdrutsch

In der Schweiz seien drei Menschen bei einem Erdrutsch infolge heftiger Regenfälle im Kanton Tessin im Südosten des Landes gestorben, teilte am Sonntag die Kantonspolizei mit. In einem Hotel im Ort Saas-Grund im Kanton Wallis im Südwesten der Schweiz wurde ein toter Mann gefunden. Scheinbar sei er vom raschen Anstieg des Wassers überrascht worden, erklärte die Polizei. Seit Samstagnachmittag waren weite Teile der Schweiz von Gewittern und heftigen Regenfällen getroffen worden.