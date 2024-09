Umfrage: Viele wollen "Feedback-Fahrten" für Senioren

Volker Wissing ( FDP ) ist gegen verpflichtende Untersuchungen für Führerscheininhaber. "Ich halte staatliche Vorgaben, verpflichtende Selbstauskünfte auszufüllen und ärztliche Gutachten zur Fahrtauglichkeit auszustellen, für einen enormen Bürokratie-Aufwand", so Wissing im Berliner "Tagesspiegel" Autofahrerinnen und Autofahrer könnten ihre Fahrtüchtigkeit selbst am besten einschätzen. "Menschen sind in der Lage, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen, dafür braucht es keine Formulare und Gutachten, die nur Bürokratie produzieren und knappe Ressourcen in Behörden binden."