Geminidenschwarm: Sternschnuppen-Spektakel erwartet

Geminiden-Schauer sind am Dezember-Himmel zu sehen.

Adventszeit ist auch wieder Sternschnuppenzeit: Der alljährliche Meteorstrom der Geminiden ist da. Am Donnerstag gegen 20 Uhr erreicht das vorweihnachtliche Spektakel mit dutzenden Sternschnuppen pro Stunde seinen Höhepunkt.

Nach Angaben der Vereinigung der Sternenfreunde nimmt die Häufigkeit generell im Lauf der Nacht zu, weshalb sie in der ganzen Nacht gut zu sehen sind. Bei dunklem Himmel können Beobachter etwa 50 Meteore je Stunde aufleuchten sehen.

Den wohl schönsten Sternschnuppenregen des Jahres gibt es Mitte Dezember. Dann leuchten bis zu 50 Geminiden pro Stunde am Nachthimmel auf. Christa Orben erklärt, woher sie kommen. 12.12.2023 | 0:41 min

Beobachtungen am besten fernab von Städten

Der nach dem Sternbild Zwillinge - lateinisch gemini - benannte Schwarm bringt erfahrungsgemäß viele helle Sternschnuppen hervor. Zum Beobachten der vorweihnachtlichen Himmelsflitzer eignen sich zwar am besten dunkle Orte fernab der lichtdurchfluteten Städte, die hellsten Geminiden sind aber auch am Großstadthimmel zu sehen. Wer den Meteorstrom fotografieren will, sollte eine Kamera mit einem Weitwinkelobjektiv auf ein Stativ montieren und eine Langzeitbelichtung wählen.