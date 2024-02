Köln, Düsseldorf, Mainz: Tausende Narren feiern bei Regen

Mit der Weiberfastnacht hat in den Karnevalshochburgen der Straßenfasching begonnen. In Städten wie Köln und Mainz wird bis Aschermittwoch die fünfte Jahreszeit gefeiert. 08.02.2024 | 0:25 min

Bei teils strömendem Regen haben am Donnerstag zehntausende Menschen in Köln, Düsseldorf und Mainz den Start in den rheinischen Straßenkarneval gefeiert. Pünktlich um 11:11 Uhr wurde in den drei großen Hochburgen des närrischen Treibens mit der Weiberfastnacht die heiße Phase des Karnevals eingeläutet.

Wegen Regens feierten weniger Jecken in Köln

Der Andrang fiel mancherorts möglicherweise wegen anhaltender Niederschläge aber etwas mäßiger aus. In Köln, wo der Karneval dieses Jahr unter dem Motto "Wat e Theater – Wat e Jeckespill" steht, übernahm das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau bis Aschermittwoch symbolisch das Regiment über die Domstadt. Angesichts des Wetters schunkelten viele Karnevalisten mit durchsichtigem Regenponcho, Schirm und Kapuze durch die nordrhein-westfälische Domstadt.

Köln: Verkleidete Menschen mit Regenschirmen vor dem Start des Köllner Straßenkarnevals, dem Regen trotzen im Rheinland Tausende Jecken. Quelle: AP

Den ersten Andrang gab es bereits in den Morgenstunden, wie eine Sprecherin der Polizei Köln sagte. Insgesamt sei die Auslastung aber vermutlich wegen des Regens etwas mäßiger ausgefallen. Auch in dem für seinen Straßenkarneval bekannten Zülpicher Viertel sei die Lage bis zum frühen Nachmittag weniger ausgelastet gewesen als im vergangenen Jahr, als die Zugänge schon früh gesperrt werden mussten.

In Düsseldorf stürmten die Möhnen das Rathaus

Trotz Schmuddelwetters starteten auch in Düsseldorf zahlreiche Karnevalisten in die heiße Phase der fünften Jahreszeit. Dort stürmten die "Möhnen" traditionell unter ihrer Anführerin, der Karnevalsprinzessin Venetia, das Rathaus. Dabei büßte der als Wagenknecht kostümierte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) seine Krawatte ein.

Zwischenfälle gab es zunächst keine. Ein Polizeisprecher beschrieb die Lage am Nachmittag als "überdurchschnittlich unauffällig". Die Session steht in Düsseldorf dieses Mal unter dem Motto "Wat et nit all jöwt".

Seit Punkt 11 Uhr 11 geht´s rund in den Faschingshochburgen. Mit Helau und Alaaf wurde die heiße Phase des Karnelvals eingeläutet. 08.02.2024 | 2:03 min

Mainz lädt zur Fassenacht zum Schoppe

Auch in Mainz feierten tausende Menschen trotz anhaltenden Regens in der Innenstadt. Etwa 7.000 Menschen hätten sich bis Mittag auf dem zentralen Schillerplatz rund um den Fastnachtsbrunnen versammelt, sagte ein Sprecher der Polizei der Nachrichtenagentur AFP. Die Feiern seien friedlich verlaufen, es habe bis keine Einsätze gegeben.

Was hilft wirklich gegen den Kater? 08.02.2024 | 4:20 min

Auch auf dem Mainzer Markt gab es ein Bühnenprogramm mit Livemusik, auf den Plätzen und Straßen dazwischen gilt ein Glasverbot. Das diesjährige Motto der Kampagne lautet "Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein", was sich auf einen Schoppen Wein bezieht.

Am Aschermittwoch ist alles vorbei

Die traditionellen Höhepunkte des närrischen Treibens am Rhein sind die Rosenmontagszüge, zu denen am Montag allein in Köln, Mainz und Düsseldorf wieder Hunderttausende erwartet werden. Am Aschermittwoch ist alles vorbei: Dann müssen Karnevalisten bis zum 11. November warten, wenn die nächste Session beginnt.

Rosenmontagsmotive vorgestellt : Der Kanzler als Faultier und ohne Weitblick Die Karnevalisten haben von der Politik einige Steilvorlagen für die Mottowagen der großen Umzüge bekommen. Köln und Mainz lüfteten die Geheimnisse, Düsseldorf wartet bis zuletzt. von Ralph Goldmann