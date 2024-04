Stuttgarter Frühlingsfest: Norovirus nach Festzeltbesuch

20.04.2024, Baden-Württemberg, Stuttgart: Besucher feiern in einem Festzelt des Stuttgarter Frühlingsfestes. Im Frühling startet die baden-württembergische Landeshauptstadt traditionell in die Festsaison. Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Infektion normalerweise durch Schmierinfektion

Momentan gebe es keinerlei Hinweise darauf, dass die Übertragung durch die Speisen stattgefunden hat, so das Gesundheitsamt. "Die Übertragung findet typischerweise über eine Schmierinfektion statt, wenn die Hände nicht richtig gewaschen wurden", sagt Martin Priwitzer vom Gesundheitsamt.

Norovirus auch über die Luft übertragbar

Das Norovirus sei aber zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit über Menschen in das Festzelt gekommen. Ob Personal oder Besucher, das könne man nicht feststellen, so das Gesundheitsamt.

Ausbruch fand im Festzelt Göckelesmaier statt

Der Betreiber des Festzelt Göckelesmaier, Karl Maier, hat bestätigt, dass der Ausbruch in seinem Zelt stattgefunden hat. "Wir wollen, dass es zu keinen weiteren Beschwerden kommt", so Karl Maier und zeigt sich betroffen:

Das Gesundheitsamt sieht aber keinen Anlass, dass grundsätzlich etwas in dem Festzelt schiefgelaufen sei. "Nach unserem Eindruck nach machen die Betreiber das, was notwendig ist und haben nun auch die Hygienemaßnahmen nochmals gesteigert", so das Gesundheitsamt.