US-Musikerin Taylor Swift hat beim Musikstreaming-Marktführer Spotify einen weiteren Rekord aufgestellt. "Sie hat es wieder geschafft", schrieb das Unternehmen am Samstag auf der Online-Plattform X, dem früheren Twitter. Am 27. Oktober sei Swift zur meistgestreamten Künstlerin innerhalb eines Tages in der Spotify-Geschichte geworden. Zudem sei ihr neues Album "1989 (Taylor's Version)" zum meistgestreamten Album an einem einzigen Tag im laufenden Jahr avanciert. Erschienen ist die neue Veröffentlichung am Freitag.