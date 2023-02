Wikelski: Wir haben bisher gezielt Tiere in Banda Aceh (Indonesien), in Süd-Chile, am Vulkan Ätna (Sizilien) und in den Abruzzen untersucht. In Banda Aceh und Süd-Chile gab es bisher keine weiteren Naturkatastrophen, aber in Sizilien und in den Abruzzen konnten wir wertvolle Daten für mögliche Katastrophenvorhersagen durch Tiere sammeln.