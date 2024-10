Nach Gesetzesänderung: Wieder Tierheim-Skandal in der Türkei

Wenige Tage nach dem Fund toter Hunde und Katzen hat ein weiterer Tierheim-Skandal in der Türkei für Aufregung gesorgt. Tierschützer verschafften sich am Sonntagabend Zugang zu einem Heim im Istanbuler Stadtteil Ümraniye und fanden nach eigener Darstellung erschreckende Zustände vor.

Tiere vegetierten in dunklen Ecken und erhielten kein Wasser, andere würden zusammengepfercht in Käfigen festgehalten, sagte die Aktivistin Arzum Kalfa von der Plattform "leben lassen" der Deutschen Presse-Agentur. Einige Tiere seien tot gewesen, etwa 100 Tiere hätten Freiwillige befreien können.

Tote Hunde und Katzen in Müllsäcken

Auf Aufnahmen von Aktivisten waren verendete und verletzte Katzen und in dunklen Zwingern gehaltene Hunde zu sehen. Die Abgeordnete der Oppositionspartei CHP, Nimet Özdemir, die vor Ort war, sprach von verdursteten und verhungerten Katzen. Das zuständige Bezirksbürgermeisteramt wies die Vorwürfe von sich und beschuldigte die Aktivisten, sich unerlaubt Zugang zu einem Trakt verschafft zu haben, in dem kranke Tiere behandelt würden.

Erst am Freitag hatten Tierschützer Alarm geschlagen, nachdem in Müllsäcke verpackte tote Hunde und Katzen, darunter Welpen, in einer Einrichtung für Straßentiere in der Provinz Kocaeli gefunden wurden. Koaceli grenzt im Westen an die Metropole Istanbul.