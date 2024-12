Großbritannien: Tierschützer fordern schärferes Jagdverbot

Die Hetzjagd auf lebende Füchse ist in Großbritannien seit Jahren untersagt, die Meute folgt seitdem einer künstlich angelegten Duftspur, eine so genannte Fährtenjagd. Dennoch steigt der Druck auf die Regierung, auch das grundsätzlich zu verbieten.

Großbritannien: Treibjagden als Weihnachtsbrauch am "Boxing Day"

Die Reiter in ihren roten Jacken und ihre Hundemeuten ziehen vor allem am "Boxing Day", dem zweiten Weihnachtstag, traditionell zahlreiche Schaulustige an. In den vergangenen Jahren kam es an verschiedenen Orten vor allem in Südengland aber auch zu handfesten Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Befürwortern.