"Titan"-Passagier Waibel : "Situation sieht recht ernst aus"

Selbst, wenn die "Titan" sich an der Oberfläche befinde, so Waibel weiter, bekomme man sie nicht ohne weiteres aus dem Wasser. Da das Boot womöglich "leicht unter der Wasseroberfläche" liege, sei es durch aktuell in der Region vorherrschenden Nebel vermutlich nicht gut sichtbar. "Und auf der Tiefe ein zweites U-Boot runterschicken, das einen dann wieder rauszieht, geht ja auch nicht", denn es gebe schlicht nicht so viele Boote, die so tief tauchen können.