Immer mehr Tornados in Deutschland? Experte klärt auf

Ein dunkler Trichter zieht zu Wochenbeginn über die Elbe in Schleswig-Holstein. Nicht der erste Tornado in Deutschland in diesem Jahr. Steigt die Zahl? Ein Experte klärt auf.

Ein Tornado ist am Dienstagabend in Schleswig-Holstein über die Elbe und auf das Land bei Brokdorf gezogen. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wurden bereits am 12. Juli insgesamt vier Tornados gesichtet. Nimmt die Zahl der Tornados in Deutschland zu?

Christian Herold gehört zur Tornado-Expertengruppe beim DWD. Ihm zufolge werden in einem Jahr in der Regel rund 40 Tornados in Deutschland registriert. In diesem Jahr seien bislang 20 Tornados bestätigt und rund 100 Verdachtsfälle gemeldet worden. Der dpa sagt der Tornado-Experte:

Die mediale Aufmerksamkeit in puncto Tornados ist unserer Ansicht nach gestiegen. An den Zahlen kann man dies nicht wirklich festmachen, da ist 2024 ein eher durchschnittliches Jahr. Christian Herold, Tornado-Experte

Experte: Mehr Unwetter - aber nicht mehr Tornados

Im vergangenen Jahr gab es nach seinen Angaben 43 Tornados in Deutschland. Das unbeständige Wetter spiele nur bedingt eine Rolle bei der Entstehung von Tornados, so der Experte.

Es gibt schon eher mehr Gewitter in diesem Jahr als in vergangenen, aber die Tornadogefahr steigt damit nicht automatisch. Christian Herold, Tornado-Experte

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Morgen bestätigt, dass es sich bei dem Windtrichter am Dienstagabend in Schleswig-Holstein um einen Tornado handelte. "Das ist eindeutig. Auf dem Bild sieht man eine schöne, auskondensierte Trichterwolke, die bis zum Boden reicht. Und das ist genau die Definition", so Herold.

Die Verwirbelung am Boden gehöre zwingend dazu, um aus einem Wolkentrichter einen echten Tornado machen zu können. "Wenn dort dann auch etwas aufgewirbelt wird - wie hier zum Beispiel Wasser - dann ist das ein eindeutiger Fall", so der Meteorologe.

Und wie wird das Wetter in den kommenden Tagen in Deutschland? Es besteht aus einem Mix aus Nässe, Wärme und Sonnenschein. Am Donnerstag bleibt es erst einmal heiter mit einigen Wolken, wie der DWD mitteilte. Allenfalls in Südostbayern sind demnach auch dichtere Quellwolken und ein paar Tropfen möglich.

Ein atlantischer Tiefausläufer sorgt dann am Freitag im Nordosten für dichte Wolken und schauerartigen Regen. In der Südosthälfte erwartet der DWD dagegen längere sonnige Abschnitte und - abgesehen von einem geringen Schauerrisiko an den Alpen sowie im Umfeld von Main und Neckar - einen trockenen Tag. Das Thermometer klettert im Nordwesten auf bis zu 22 Grad, sonst auch höher auf sommerliche 25 bis 30 Grad.

