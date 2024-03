Bangladesch: Dutzende Tote bei Brand in Einkaufszentrum

Bei einem wohl durch Sicherheitsmängel begünstigten Brand in Bangladesch sind mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt.

In Bangladesch sind bei einem Feuer in einem Einkaufszentrum Dutzende Menschen gestorben. Der Brand war laut Feuerwehr in einem Restaurant im ersten Stock ausgebrochen. 01.03.2024 | 0:16 min

Bei einem Feuer in einem sechsstöckigen Einkaufszentrum in der Hauptstadt von Bangladesch sind mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere seien bei dem Brand verletzt worden, sagte Gesundheitsminister Samanta Lal Sen.

Premierminister Hasina spricht von Fahrlässigkeit

Das Feuer habe sich am Donnerstagabend in dem Gebäude in einem belebten Geschäftsviertel der Innenstadt von Dhaka ausgebreitet. Premierministerin Sheikh Hasina zeigte sich schockiert. Er sagte, die Katastrophe sei eine Folge von Fahrlässigkeit.

Auch der Chef der nationalen Brandschutzbehörde sprach von gravierenden Sicherheitsmängeln. "Es gab nicht wie vorgeschrieben mindestens zwei Treppenhäuser und auch keine Notausgänge", sagte Main Uddin.

Der Großteil der Opfer ist erstickt. Main Uddin, Chef der nationalen Brandschutzbehörde

Mindestens 75 Menschen konnten gerettet werden

Nach Angaben von Feuerwehrleuten war der Brand in einem beliebten Restaurant im ausgebrochen. Viele Menschen seien von dem Feuer eingeschlossen worden. Mindestens 75 Menschen sind laut Rettungskräften gerettet worden. 42 von ihnen waren demnach bewusstlos.

Gesundheitsminister Sen zufolge wurden mindestens 33 Menschen, darunter Frauen und Kinder, in einem Krankenhaus in Dhaka für tot erklärt. Eine andere Klinik habe zehn Todesopfer gemeldet. Drei Verletzte seien später ihren Verletzungen erlegen. Sen sagte, die Zahl der Toten könne noch steigen, da in den Krankenhäusern noch Schwerverletzte behandelt würden.

Überlebende berichten: Auf Dach des Gebäudes geflüchtet

Einige Menschen seien eine Regenrinne nach unten gerutscht, um sich vor den Flammen zu retten. Ein Überlebender berichtete, er habe sich gerettet, indem er zusammen mit anderen nach oben geflüchtet sei, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. "Wir sind auf das Dach des Gebäudes gegangen. Dort befanden sich etwa 30 Menschen", sagte Mohammed Siam. "Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, brach die Feuerwehr auf einer Seite durchs Dach und rettete uns."

Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Polizeichef Chowdhury Abdullah Al-Mamun kündigte eine Untersuchung an. Die Feuerwehr teilte mit, der Gebäudeeigentümer sei mindestens dreimal aufgefordert worden, das Feuerlöschsystem des Gebäudes zu überarbeiten. Mehr als ein Dutzend Feuerwehreinheiten waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

Im Hausflur und in den Küchen der Restaurants seien wahllos Gaszylinder gelagert worden, berichtete Feuerwehr-Einsatzleiter Rezaul Karim der Nachrichtenagentur AFP. Durch das Feuer seien einige der Zylinder explodiert, was den Brand noch weiter verstärkt habe.

Häufig Missachtung von Bauvorschriften

38 der Opfer seien identifiziert worden, sagte Bacchu Mia, der in einer Polizeiaußenstelle am Universitätskrankenhaus von Dhaka arbeitet. 26 der Leichen wurden ihm zufolge ihren Familien übergeben.

Über Nacht haben viele Familien hier auf ihre Angehörigen gewartet. Es ist ein herzzerreißender Anblick, wie sie verzweifelt nach ihren Familienmitgliedern suchen, die bei der Tragödie ums Leben gekommen sind. Bacchu Mia, Mitarbeiter Polizeiaußenstelle am Universitätskrankenhaus von Dhaka

Angesichts oft fehlender Brandschutzvorkehrungen sind Großbrände mit vielen Verletzten und Toten in mehrstöckigen Gebäuden in Bangladesch keine Seltenheit.