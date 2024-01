Bangladesch wählt neues Parlament - Opposition boykottiert

Sicherheitsbeamte tragen eine versiegelte Wahlurne - die Opposition hat zum Boykott der Wahlen in Bangladesch aufgerufen.

In Bangladesch haben am Sonntag die von Gewalt und einem Boykottaufruf der Opposition überschatteten Wahlen begonnen. In 299 Wahlkreisen öffneten insgesamt mehr als 42.000 Wahllokale für die rund 119 Millionen Stimmberechtigten. Etwa 700.000 Sicherheitsleute sollten die Wahl schützen. Mehr als 120 ausländische Beobachter verfolgten nach Angaben der staatlichen Wahlkommission die Abstimmung.