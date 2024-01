Wahlen in Russland: Warum Putin Kriegsoptimismus verbreitet

Putin kandidiert erneut für die Präsidentschaftswahl am 17. März. Gegenkandidaten sitzen im Gefängnis, werden nicht zugelassen oder kandidieren nur zum Schein. 03.01.2024 | 2:21 min

Vermeintliche Oppositionspartei verbreitet Kremlpropaganda

Die Veranstaltung am Rande Moskaus wirkt nicht wie die einer Oppositionspartei. Die Kommunisten sind auch nicht dafür bekannt, besonders kremlkritisch zu sein. Auf dem Innenhof steht Gennadi Sjuganow in einer knallroten Jacke. Er ist seit mehr als 30 Jahren Chef der Kommunisten. Seine Partei stellt zwar einen Kandidaten, doch der Chef selbst gibt sich vor unserer Kamera nicht als Wahlkämpfer, sondern als guter Patriot.

Putin will Angriffe in der Ukraine "noch einmal verstärken"

Doch in diesen Tagen sollen sich alle hinter Putin versammeln, das ist der Plan des Kreml. Nichts soll seiner Wiederwahl im Weg stehen. Der Präsident selbst ist seit Neujahr sehr präsent. Bei seinen Auftritten gibt er sich optimistisch und kämpferisch. Russland überzieht die Ukraine zwar seit Tagen mit Raketenterror , doch Putin sieht sein Land in Gefahr und droht mit noch schwereren Attacken.

"Sie wollen uns einschüchtern und eine Art Unsicherheit in unserem Land schaffen. Aber wir werden unsere Angriffe noch einmal verstärken. Darüber hinaus liegt die strategische Initiative heute in unseren Händen", sagt Putin.

Unabhängige Kandidatin nicht zur Wahl in Russland zugelassen

Der Kreml will im Wahljahr Optimismus verbreiten. Vor allem will man zeigen, dass es in der Ukraine vorwärtsgeht. Ein Sieg 2024, so die Botschaft, sei möglich und wahrscheinlich. Damit trägt der Kreml auch den jüngsten Umfragen Rechnung, nach denen sich mehr als die Hälfte der Russen ein baldiges Ende des Krieges wünscht. Dass die Wahlen hingegen eine Überraschung bringen, glaubt in Moskau kaum jemand. Trotzdem sorgt die Aufstellung der Kandidaten für einigen Rummel.