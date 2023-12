Geht Russlands Kriegswirtschaft bald das Geld aus?

Der Kreml in Moskau: Vom Ukraine-Krieg sollen die Russen so wenig wie möglich ökonomisch spüren - wie lange kann das funktionieren? (Archivbild)

Krieg? Welcher Krieg? Wer sich in Russland nicht für Politik interessiert, wer die nationalistischen Plakatmotive in den Innenstädten und die geifernden Fernseh-Kommentatoren ausblendet, der kann sehr gut verdrängen, dass sein Land seit bald zwei Jahren einen blutigen Eroberungskrieg in der Ukraine führt. Das Leiden und Sterben ist meist weit weg - was ganz im Interesse des russischen Präsidenten Wladimir Putins ist.

Bei seiner jährlichen Pressekonferenz sagte der russische Präsident Putin, dass er an den Zielen im Ukraine-Krieg festhält. 14.12.2023 | 1:47 min

Russlands wachsender Mangel an Arbeitskräften

Russische Arbeitslosenrate auf Rekordtief - so meldeten es die Agenturen Ende November. Landesweit waren nur 2,9 Prozent der Menschen ohne Arbeit. Was diese Nachricht auch bedeutet: Der russischen Volkswirtschaft gehen die Menschen aus. Einer Schätzung der russischen Zentralbank zufolge sind bereits zwei Drittel aller Firmen von Fachkräftemangel betroffen

Massiv sind die Folgen für die ländlichen Gebiete, in denen die russischen Streitkräfte einen großen Teil ihrer Soldaten rekrutieren. Ganze Landstriche verlieren aktuell ihre produktivste Generation, was Überalterung und Arbeitskräftemangel in 10 bis 20 Jahren massiv verschärfen wird. Einer Untersuchung der russischen Wirtschaftsberatung Finexpertiza zufolge ist allein 2022 die Zahl junger Arbeitnehmer unter 35 Jahren um 1,3 Millionen gefallen.

Wir befinden uns in einer Situation, in der die Wirtschaft quasi alle verfügbaren Ressourcen nutzt, das bezieht sich auf Arbeitskräfte und Produktionskapazitäten.

Putin lud erstmals seit Kriegsbeginn in der Ukraine zur Jahrespressekonferenz. Über den Auftritt des russischen Präsidenten berichtet ZDF-Korrespondent Armin Coerper aus Moskau. 14.12.2023 | 1:07 min

Moskaus Finanzreserven sind endlich

Zwar konnte Russland einen Teil seines Außenhandels vorbei an den westlichen Sanktionen leiten, doch von den internationalen Finanzmärkten ist das Land weitgehend ausgeschlossen, wodurch etwa in Rubel gehandelte Unternehmensanteile deutlich an Wert verloren. Eine weitere Folge: Mittelfristig könnte Moskau das Geld ausgehen. Allein 280 Milliarden Dollar an russischem Währungsreserven im Ausland wurden in Folge der Sanktionen eingefroren.