Panikattacke in Australien: Moderator geht offen damit um

"Ich muss kurz aufhören", sagt Nate Byrne live im Fernsehen und reibt sich die Hände. "Ein paar von Ihnen werden wissen, dass ich ab und zu von Panikattacken betroffen bin und das passiert tatsächlich gerade." Der Wettermoderator hat gerade die Wetteraussichten für Australien vorgetragen, als er sichtlich nervös wird. Nach seinem mutigen Bekenntnis übergibt er an eine Kollegin. Und das alles live im Fernsehen.

Australischer Wettermoderator berichtet offen über Panikattacken

Obwohl er das tat, was er am meisten liebe. Byrne schreibt, dass er sich nach dem Zwischenfall in Behandlung bei einem Therapeuten begab. Die Panikattacke habe seinen Blick auf mentale Gesundheit völlig verändert. Dank der Therapie könne er seinen Job fortführen.