Pflege schwer erkrankter Kinder: "Ülenkinder" schult Eltern

Etwa 100.000 schwer erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene leben in Deutschland. In den meisten Fällen werden sie von den Eltern zuhause gepflegt - eine große Verantwortung, die anfangs viele überfordert. Sie für den neuen Alltag zu wappnen, ist das Ziel von "Ülenkinder".

Schrittweise zur Expertin

In einem der acht Familienzimmer wohnen Jacqueline Duchow und ihre Tochter Emily. Ein Gerät zeigt den Puls und die Sauerstoffsättigung an. Die Zweijährige leidet am Tay-Sachs-Syndrom - einer unheilbaren, erblichen Stoffwechselerkrankung.