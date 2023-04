Alles wurde buchstäblich an einem Abend entschieden. Ich wusste überhaupt nicht, was passieren würde. Ich fuhr einfach mit der Maschine. Ich verstand nicht einmal, wohin ich ging, warum ich ging, wo wir leben würden. Ich nahm nur meinen kleinen Koffer, der fast halb leer war. Zuerst ging ich mit meiner Familie nach Litauen, dann nach Polen. Dort besuchte ich Kurse und fing an, Polnisch zu lernen. Und dann machte es in meinem Kopf "klick" und ich wollte zurück in die Ukraine. Denn es sind keine russischen Soldaten in der Nähe von Odessa.



Zuerst entschied ich mich, für mindestens einen Monat in die Ukraine zu gehen, aber dann blieb ich bis zum Ende hier. Ich habe meinen Verwandten gesagt, dass ich in der Ukraine bleiben möchte, und das war's. Anfangs war es natürlich ungewohnt, wegen des Fliegeralarms konnte ich nicht schlafen. Ich hatte Angst, aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Ich versuche, ein normales Leben zu führen, weil ich nicht mehr die Kraft habe, in ständiger Anspannung zu leben.