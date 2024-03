Rund 2,7 Milliarden Menschen auf der Welt haben laut den Vereinten Nationen keine Möglichkeit zur Müllentsorgung . Besonders betroffen seien dabei etwa zwei Milliarden, die in ländlichen Regionen lebten, erklärte das UN-Umweltprogramm mit Sitz in Nairobi am Samstag. Anlass ist der internationale "Zero Waste"-Tag.