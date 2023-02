Das Problem mit den Lebensmitteln im Müll

Nicht nur an den Symptomen, sondern direkt an der Wurzel der Verschwendung setzen meist technologische Lösungen an: So gibt es smarte Kameras, die in der Außerhaus-Verpflegung -beispielsweise der Großküche der Kantine - die Reste und Retouren im Mülleimer scannen und mithilfe Künstlicher Intelligenz bewerten und für die nächste Woche bedarfsgerechte Speisepläne kalkulieren. Auch im Bäckereigewerbe helfen KI-Softwarelösungen bei besseren Produktionsvorhersagen, indem Variablen wie Feiertage und Urlaub, Wettervorhersage und historische Besucherzahlen analysiert werden.