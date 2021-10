Die Folgen der Covid-19-Pandemie für die mentale Gesundheit seien besorgniserregend, so Unicef. Bei einer Befragung in 21 Ländern sagen im Durchschnitt 19 Prozent der 15- bis 24-Jährigen, dass sie sich in der ersten Jahreshälfte 2021 oft deprimiert gefühlt haben oder wenig Interesse an Dingen hatten oder daran, etwas zu unternehmen. In Deutschland gab das einer von vier der befragten jungen Menschen an (24 Prozent).