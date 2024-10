Unicef-Bericht: Jedes achte Mädchen erlebt sexuelle Gewalt

Jedes achte Mädchen auf der Welt hat laut einem Unicef-Bericht schon sexuelle Gewalt erfahren. So hätten weltweit über 370 Millionen Mädchen und Frauen vor ihrem 18. Lebensjahr schon sexuelle Übergriffe erleben müssen oder seien Opfer von Vergewaltigungen geworden, teilte das UN-Kinderhilfswerk am Donnerstag auf Basis einer eigenen Schätzung mit.

Geschlechtsspezifische Gewalt als Kriegswaffe

Die meisten Übergriffe gab es demnach in Subsahara-Afrika, wo fast 80 Millionen Mädchen und Frauen von sexueller Gewalt betroffen sind. Ähnlich hoch lägen die Zahlen in Südost- und Zentralasien mit etwa 75 beziehungsweise 73 Millionen Betroffenen. "Kinder in fragilen Settings sind besonders in Gefahr durch sexualisierte Gewalt", sagte Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell.