Weibliche Genitalverstümmelung: EU stellt FGM unter Strafe

Die WHO definiert weibliche Genitalverstümmelung ("Female Genital Mutilation" kurz "FGM") als jede teilweise oder vollständige Entfernung der äußeren weiblichen Genitalien ohne medizinischen Grund. FGM wird meist an Mädchen bis 15 Jahren durchgeführt, oft ohne Betäubung und mit unhygienischen Instrumenten wie Rasierklingen oder Messern.FGM ist vorwiegend in Afrika (144 Millionen Betroffene), Asien (80 Millionen Betroffene) und im Nahen Osten (sechs Millionen Betroffene) verbreitet. Auch in der EU wird die Praxis in diasporischen Communities durchgeführt, in Gemeinschaften von Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Laut EU-Kommission kommen jährlich mindestens 20.000 Frauen und Mädchen aus Risikoländern als Asylsuchende nach Europa.