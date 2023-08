Bei den schweren Gewittern am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch wurden mehrere Menschen verletzt, Bäume entwurzelt und Straßen überflutet. Schwere Schäden in einem beispiellosen Ausmaß hat das Unwetter in Brandenburg an der Havel hinterlassen. Bei Starkregen und Hagel am Dienstagabend fielen unzählige Bäume um.