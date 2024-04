Empörung vor Olympia: Sind Nikes Damenoutfits zu freizügig?

"Wenn dir der Stoff ausgeht, nachdem du das Männeroutfit entworfen hast" oder "Hat man eine Frau zu diesem Rennanzug gefragt?" - so lauten einige kritische Kommentare in den sozialen Medien zu dem knallpinken, hautengen Bodysuit von Nike für die US-Leichtathletinnen der Olympischen Spiele 2024 in Paris