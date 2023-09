Auch die Aufnahme der Honeckers in seinem Pfarrhaus resultierte aus seinen Glaubensüberzeugungen. So schreibt Holmer in seinen Lebenserinnerungen: "Wir bedachten, dass wir an jedem Sonntag in unserer voll besetzten Kirche im Vaterunser beten: 'Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern.' Könnten wir das ehrlich weiterbeten, wenn wir das nicht auch praktizieren?"