Wie der Vatikan und die Kirche Missbrauch bekämpfen wollen

Die Päpstliche Kinderschutzkommission hat ihren ersten Anti-Missbrauchsbericht vorgelegt. Bei der Präsentation vor Journalisten im Vatikan wandte sich der Kommissionsvorsitzende Kardinal Sean Patrick O'Malley an Betroffene:

"Ihr Leid und Ihre Verletzungen haben unsere Augen geöffnet für die Tatsache, dass wir als Kirche versagt haben, uns um die Opfer zu kümmern, und dass wir Sie nicht verteidigt haben und uns geweigert haben, Sie zu verstehen, als Sie uns am meisten gebraucht hätten", so der langjährige Bostoner Erzbischof.

"Nichts was wir tun, wird je genug sein, um vollständig zu heilen, was geschehen ist." Der Bericht solle die Zusage unterstreichen, "dass solche Ereignisse nie mehr wieder in der Kirche geschehen werden".