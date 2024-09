Papst Franziskus zu US-Wahl: "Das kleinere Übel" wählen

"Beide sind gegen das Leben" - Papst Franziskus hat die beiden Bewerber um die Präsidentschaft in den USA scharf kritisiert.

Papst Franziskus hat in Singapur seine elftägige Südostasienreise beendet und kehrt nach Rom zurück. Zuvor hatte er mit Tausenden Gläubigen einen Gottesdienst gefeiert.

Franziskus: "Beide sind gegen das Leben"

Trump hat angekündigt, bei einer Rückkehr ins Weiße Haus Einwanderer in großem Stil außer Landes zu bringen. Harris verteidigt das Recht auf Abtreibungen, die Franziskus als "Mord" bezeichnet. Die Wahl ist am 5. November.

Bisher längste Auslandsreise des Papstes

Der Pontifex stellte sich auf dem Heimflug von seiner bislang längsten Auslandsreise im Flugzeug mehreren Fragen von Journalisten. Insgesamt war er zwölf Tage in Asien und in der Pazifikregion unterwegs: in Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur.