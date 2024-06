Warum der Papst KI regulieren will

Es ist rund ein Jahr her, da geht ein gefälschtes Bild von Papst Franziskus um die Welt . Es zeigt den Pontifex in hipper weißer Daunenjacke. Selbst Profis sehen nicht auf Anhieb, dass es sich in Wahrheit um ein Fake-Bild handelt. Erzeugt wurde es von Künstlicher Intelligenz , kurz KI.