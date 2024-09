Papst wirbt in Indonesien für Toleranz und mehr Kinder

Indonesien ist die erste Station von Franziskus' bislang längster Auslandsreise. In dem südostasiatischen Staat leben mehr als 240 Millionen Muslime - so viele wie in keinem anderen Land. Nur etwa acht Millionen Gläubige der Bevölkerung sind Katholiken. Weitere Stationen der zwölftägigen Reise sind die beiden Inselstaaten Papua-Guinea und Osttimor sowie Singapur. Der 87 Jahre alte Pontifex ist Oberhaupt von weltweit etwa 1,4 Milliarden Katholiken.

Zusammen gegen Extremismus und Intoleranz

In dem riesigen Land aus mehr als 17.000 Inseln gab es in der Vergangenheit aber immer wieder Anschläge von radikal-islamistischen Gruppen.

Franziskus lobt Kinderreichtum in Indonesien

Bei einem weiteren Thema appellierte der Papst an andere Gesellschaften, sich an Indonesien ein Vorbild zu nehmen.

In Indonesien haben sie Familien mit vier oder fünf Kindern. Das ist gut so. Machen Sie weiter so.

Das sagte Franziskus abweichend vom vorbereiteten Redetext. Anderswo hingegen habe man lieber einen kleinen Hund oder eine Katze. Immer wieder kritisiert Franziskus Paare, die keine Kinder bekommen und stattdessen Haustiere halten. Besonders in Italien , einem Land mit einer der niedrigsten Geburtenraten in Europ a, ruft er regelmäßig zu verantwortungsvoller Elternschaft auf.

Treffen mit muslimischer Gemeinde

Nach dem Treffen im Präsidentenpalast stand ein Besuch in der Kathedrale Mariä Himmelfahrt auf dem Programm, die noch während der niederländischen Kolonialzeit gebaut wurde. Am Donnerstag ist Franziskus in der gegenüberliegenden Istiqlal-Moschee zu Gast, die Platz für 125.000 Gläubige hat. Beide Gebäude sind durch einen Tunnel miteinander verbunden. Am Freitag reist er weiter nach Papua-Neuguinea.