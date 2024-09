Papst-Reise: Was Franziskus in Südostasien erreichen will

Wiederholt musste er im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen Termine absagen - wie Ende November eine Reise zum Weltklimagipfel in Dubai oder an Ostern den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum. Doch zuletzt zeigte sich Franziskus gut gelaunt und voller Tatendrang. Die aktuelle Reise führt den Pontifex an die "Ränder", von denen er immer wieder spricht, und ist von Gegensätzen und kultureller Vielfalt geprägt.

Region der Gegensätze

In Papua-Neuguinea und Osttimor herrscht große Armut. Singapur hingegen gilt als globales Finanzzentrum - in dem Stadtstaat wie auch in Indonesien machen die Katholiken nur etwa drei Prozent der Bevölkerung aus. In Papua-Neuguinea liegt ihr Anteil bei etwa 30 Prozent - in dem drittgrößten Inselstaat der Welt leben rund 830 ethnische Gemeinschaften.