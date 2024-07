Mehr Tote und Verletzte im Straßenverkehr

Weit über zwei Millionen Verkehrsunfälle in 2023

70 Prozent der Unfälle in Ortschaften

Höchste Zahl an Verkehrstoten auf der Landstraße

Verkehrsunfälle mit E-Scootern vor allem in Städten

In den Jahren 2010 bis 2023 ging die Zahl der Verkehrstoten insgesamt um 22,2 Prozent zurück. Während die Zahl der getöteten Autoinsassen in diesem Zeitraum um mehr als ein Drittel - 35,2 Prozent - sank, stieg die Zahl der getöteten Radler in dem Zeitraum um 17,1 Prozent. Die Zahl der getöteten Motorradfahrer und Fußgänger ging in dieser Zeit um 22,4 Prozent beziehungsweise 8,2 Prozent zurück.