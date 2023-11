Die Störung besteht den Angaben zufolge seit etwa 16 Uhr. Ursache sei eine defekte Stromversorgung an einem Technikstandort in Hamburg, sagte der Sprecher. Techniker arbeiteten mit Hochdruck an der Beseitigung. "Wir rechnen mit einer Behebung bis 22 Uhr", hieß es auf der Vodafone-Webseite auch noch deutlich nach 22 Uhr.