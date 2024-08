Klimawandel: Wattenmeer verändert sich im Rekordtempo

Das Wattenmeer verändert sich wegen des Klimawandels im Rekordtempo - zu diesem Ergebnis kommt ein umfassender Bericht von rund 30 Forscherinnen und Forschern des Alfred-Wegener-Instituts. Darin sei deutlich geworden, dass der Klimawandel einen Lebensraum in seiner Gänze in bisher nicht dagewesener Geschwindigkeit umwandelt, berichten die Mitautoren Christian Buschbaum und Lisa Shama, die an der AWI-Wattenmeerstation List auf Sylt arbeiten.

Auswirkungen auf allen Ebenen

"Das Wattenmeer in der südöstlichen Nordsee erwärmt sich schneller als viele andere gemäßigte Küstengebiete", heißt es im Bericht der Forscher in der Fachzeitschrift "Marine Biodiversity". Die Oberflächentemperatur des Meerwassers sei in den letzten 60 Jahren um fast zwei Grad gestiegen, "was fast dem Doppelten des durchschnittlichen globalen Anstiegs der Ozeane entspricht".