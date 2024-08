Rabea Rogge will ins All - so bereitet sie sich vor

Rogge bereitet sich auf möglichen Flug ins All vor

Gerade hält sich Rogge in den USA auf, wo sie ein Trainingsprogramm für den Flug durchläuft. Wäre die Sache mit der Weltraummission nicht gekommen, würde sie gerade ihr Robotik-Doktorat in der Arktis im norwegischen Trondheim verfolgen. Davon ist sie nun freigestellt.

Die Mission könnte schon Ende des Jahres starten, besonders viel Zeit für die Vorbereitung bleibt der Ingenieurin also nicht. Die medizinischen Untersuchungen, das Zentrifugen-Training und das Expeditionstraining liegen schon hinter ihr, wie Rogge erzählt. Zuletzt habe das technische Training in Kalifornien begonnen. "Da lernt man wirklich, wie man die Kapsel zu fliegen hat."

Staatliche Astronauten haben allerdings natürlich noch einiges mehr an Trainingseinheiten, da sie nicht nur drei bis fünf Tage, sondern mehrere Monate im All sind.

Wissenschaftlerin, Filmemacherin, Guide - das Team

Während der Mission namens "Fram2", angelehnt an den Namen eines Schiffes von norwegischen Polarforschern im 19. Jahrhundert, will das Team die Polarregionen in den Blick nehmen, also Arktis und Antarktis. Rogge ist in dem vierköpfigen Team die Wissenschaftlerin. Sie soll zum Beispiel dafür zuständig sein, ein mysteriöses Himmelsleuchten zu untersuchen. Zur Mission gehören neben Chun Wang noch eine Filmemacherin aus Norwegen, ein Polar-Guide aus Australien und eben Rogge.