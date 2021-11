Laut von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2019 veröffentlichten Studie hat jede achte berufstätige Frau (13 Prozent) in den vergangenen drei Jahren sexuelle Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz erlebt. Bei den Männern gab jeder 20. Mann (fünf Prozent) an, sexuell belästigt worden zu sein. 83 Prozent der Betroffenen gaben zudem an, dass es mehr als eine belastende Situation in diesem Zeitraum gab.