Wetten, dass... ihr das nicht verpassen wollt

Noch in legerer Garderobe und mit neuem ungewohntem Kurzhaarschnitt zeigt sich am Vortag der Show Thomas Gottschalk bei den Proben. 2007 gab er in Friedrichshafen im giftgrünen engen Einteiler den Borat und sprang in den kalten Bodensee: "Das war so 'ne Wahnsinnsnummer, von der ich gesagt habe: Hauptsache, den Leuten macht’s Spaß", erinnert er sich im Gespräch mit "ZDF hallo deutschland"-Moderatorin Lissy Ishag.