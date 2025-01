Glatte Straßen: Viele Unfälle - Neuschnee erwartet

Glätte auf vielen Straßen: In einigen Teilen des Landes kam es zu meist glimpflichen Unfällen. Vom Westen her zieht erneut Schnee heran.

Glätte und Schnee haben in der Nacht zu zahlreichen Unfällen geführt. In Mittelhessen wurden bis zum frühen Morgen mehr als 20 gezählt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Gießen. Schwerverletzte habe es nicht gegeben. Auch das nordhessische Polizeipräsidium in Kassel meldete mehrere Unfälle, die glimpflich ausgegangen seien. In der Gemeinde Gilserberg im Schwalm-Eder-Kreis hätten sich mehrere Lastwagen im Schnee festgefahren, sagte ein Sprecher. Dabei sei niemand verletzt worden.

Wetterlage im Westen beruhigt sich zunächst

In Teilen Bayerns führte das Winterwetter ebenfalls zu Problemen auf den Straßen. Im Landkreis Bayreuth kam es am Mittwochabend innerhalb kurzer Zeit zu drei Unfällen auf der Autobahn 9, wie die Verkehrspolizei mitteilte. Eine 27-Jährige habe sich leicht verletzt, als sie mit ihrem Wagen in die Leitplanke rutschte. In der Oberpfalz waren am Abend drei Menschen bei Unfällen leicht verletzt worden, wie ein Sprecher der Polizei in Regensburg berichtete. Im Laufe der Nacht habe sich die Wetterlage verbessert.

Auch im Westen von Deutschland beruhigte sich die Wetterlage in der Nacht. Am Abend waren etwa in Trier im Westen von Rheinland-Pfalz mehrere Unfälle durch Schnee gemeldet worden. Am frühen Morgen sei die Lage überwiegend ruhig, berichteten Polizeisprecher aus Rheinland-Pfalz und dem benachbarten Saarland.

Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee

Für Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut Frost und Glätte in weiten Teilen Deutschlands. Von Westen zieht laut Prognose Neuschnee heran. Zunächst sollen besonders die Osthälfte Nordrhein-Westfalens und Südniedersachsen betroffen sein. Am frühen Morgen meldeten Polizeidienststellen in diesen Regionen noch keine größeren Probleme auf den Straßen. "Es ist schon weiß, aber noch bleiben die Leute zu Hause", sagte ein Sprecher der Polizei in Bielefeld.

Am Nachmittag soll der Schnee über das nördliche Sachsen-Anhalt bis nach Nordbrandenburg und in die Uckermark ziehen. Mengen von drei bis acht Zentimetern Neuschnee seien möglich, teilte der DWD mit. In den Mittelgebirgen könne es auch um 15 Zentimeter Neuschnee geben.

Schnee bis ins Flachland am Abend in NRW

Schneefall bis ins Flachland könnte vor allem im Berufsverkehr am Donnerstagabend zu größeren Problemen auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen führen. Besonders in der Region von Düsseldorf über das Ruhrgebiet bis nach Ostwestfalen werde einiges an Schnee runter kommen, sagte eine Meteorologin des DWD in Essen.

In der Mitte und im Süden soll es windig bis stürmisch werden, auch Gewitter sind möglich. Die Temperaturen erreichen bis zu 6 Grad im Norden und bis zu 14 Grad im Süden.

