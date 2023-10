Nach sommerlichen Temperaturen Anfang Oktober und dem darauf folgenden Kälteeinbruch mit Schnee im Erzgebirge geht das Hin und Her beim Wetter weiter: Am Wochenende wird in einigen Regionen Deutschlands noch einmal die 20-Grad-Marke geknackt. Örtlich könnten die Temperaturen auf 20 bis 22 Grad steigen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mit.