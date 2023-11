Warnungen des Wetterdienstes: Hier wird es glatt

Der Deutsche Wetterdienst hat für einen Großteil Deutschlands eine amtliche Glätte-Warnung herausgegeben, die noch bis zum Vormittag gilt. So sieht es in den Bundesländern aus.

Schnee und Glätte haben in Deutschland für teils schwere Unfälle gesorgt. In Bayern kollidierten zehn Autos auf einer Brücke bei Gunzenhausen - mehrere Menschen wurden verletzt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für einen Großteil Deutschlands eine amtliche Glätte-Warnung herausgegeben, die noch bis zum Vormittag gilt. Ein Meteorologe vom DWD sagte am Morgen:

Es bleibt flächendeckend winterlich und es liegt relativ verbreitet Schnee. Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst

Am Mittwoch gebe es regional immer wieder mal Schneefall. "Die großen Mengen kommen dann aber zum Wochenende", sagte der Wetterexperte. Dann werde es auch noch einmal kälter. Durch Dauerfrost in vielen Regionen sei dann auch Glätte weiterhin möglich.

So sieht es aktuell in den Bundesländern aus:

Baden-Württemberg

Am Morgen verbreitet Glätte durch gefrierende Nässe oder geringfügigen Schnee. Tagsüber vor allem im Odenwald und im Hohenlohischen teilweise Glätte durch Schneematsch. Am Abend könnte es dort, wo es tagsüber geregnet oder geschneit hat, stellenweise Glätte durch gefrierende Nässe geben. Auch in der Nacht zum Donnerstag vom südlichen Oberrhein bis nach Oberschwaben gebietsweise ein bis drei cm Neuschnee und entsprechend Glätte.

Im Norden Schneefall – im Süden überwiegend trocken. Es ist kalt heute Morgen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen -2 und 5 Grad.

Bayern

Bis zum Vormittag verbreitet Glätte durch geringen Neuschnee, Schneematsch oder gefrierende Nässe. Tagsüber im Norden Bayerns sowie im Bayerischen Wald vor allem oberhalb 400 bis 600 Metern ein bis drei cm Neuschnee, darunter stellenweise Glätte durch Schneematsch. In der Nacht zum Donnerstag in Schwaben und in Teilen Oberbayerns verbreitet Glätte.

Berlin und Brandenburg

Beim Lagezentrum in Brandenburg rechnete ein Sprecher erst für die Morgenstunden mit möglichen Unfällen durch die Witterungsbedingungen. Überfrierende Nässe und Schneematsch sorgen hier für Glätte am Vormittag. Am Morgen leichte Schneefälle. Dabei zwei bis sechs cm Neuschnee innerhalb mehrerer Stunden, auch deshalb könnte es glatt werden.

Hessen

Im zu Beginn der Woche von den Schneefällen besonders betroffenen Westhessen entspannte sich die Lage. Fast alle gesperrten Straßen konnten wieder freigegeben werden. "Es hat sich normalisiert, überall wurde und wird gestreut. Aber es soll weiter glatt werden, daher mal gucken, was noch kommt", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen.

Heute früh stellenweise Glätte durch überfrorene Nässe. Im Tagesverlauf aufkommende Schneeschauer, dabei in tiefen Lagen Glätte durch Schneematsch oder etwas Neuschnee, im Bergland Neuschneemengen von etwa ein bis fünf cm.

Der Winter naht. Viele Autofahrer müssen sich auf erschwerte Bedingungen einstellen. Welche Vorkehrungen sollte man treffen? 16.10.2023 | 4:35 min

Mecklenburg-Vorpommern

Verbreitet Glätte durch überfrierendes Schmelzwasser. Heute früh von Westen her leichte Schneefälle, die sich am Tag ostwärts über das gesamte Land ausweiten. Dabei führen in Westmecklenburg bis zehn cm, sonst von zwei bis sechs cm Neuschnee innerhalb mehrerer Stunden zu Glättegefahr.

Niedersachsen

Hier wird es kalt: Frost bis minus sechs Grad sorgt weiterhin verbreitet für Glättegefahr. Entlang der Elbe gebietsweise tagsüber Dauerfrost.

NRW

Heute früh Glätte durch stellenweise überfrierende Nässe oder etwas Neuschnee. Im Tagesverlauf weitere Schneeschauer. Dabei besonders im Bergland und ab dem Abend auch im Norden gebietsweise nochmals mit ein bis fünf cm Neuschnee, sonst oft Glätte durch geringfügige Neuschneemengen.

Das Wetter am Mittwoch 29.11.2023 Quelle: ZDF

Rheinland-Pfalz und Saarland

Heute früh Glättegefahr durch stellenweise überfrorene Nässe sowie geringfügigen Neuschnee durch Schauer. Im Tagesverlauf weiterhin Schneeschauer, dabei in Hochlagen Neuschnee mit ein bis fünf cm, in tieferen Lagen gebietsweise Glätte durch etwas Schneematsch.

Sachsen

Anfangs verbreitet Glätte durch überfrierende Nässe oder Schneematsch. Tagsüber allenfalls geringer Neuschnee. In der Nacht zu Donnerstag strichweise leichte Glätte durch Überfrieren, Schneematsch oder durch geringfügigem Schneefall.

Sachsen-Anhalt

Anfangs verbreitet Glätte durch überfrierende Nässe oder Schneematsch. Von Nordwesten her aufkommender und bis in die Mitte ausbreitender leichter Schneefall mit 1 bis 5 cm Neuschnee bis zum Abend. Sonst am Tage allenfalls geringer Neuschnee. In der Nacht zu Donnerstag leichte Glätte durch Überfrieren, Schneematsch oder durch geringfügigem Schneefall.

Schleswig-Holstein und Hamburg

Verbreitet Glättegefahr. Tagsüber gebietsweise Dauerfrost. In der Nacht zum Donnerstag teils mäßiger Frost bis minus neun Grad.

Thüringen

Anfangs verbreitet Glätte durch überfrierende Nässe oder Schneematsch. Am Tage im Eichsfeld sowie im Thüringer Wald leichter Schneefall mit 1 bis 3 cm Neuschnee. Sonst nur geringer Neuschnee. In der Nacht zu Donnerstag strichweise leichte Glätte durch Überfrieren, Schneematsch oder durch geringfügigem Schneefall.

Das war die Nacht

Schnee und Glatteis auf den Straßen hatten schon am Dienstagabend und in der Nacht für einige Unfälle gesorgt. Ein größeres Chaos blieb aber vorerst aus.

In vielen Teilen des Nordens gab es in der Nacht Schnee. Große Einschränkungen gab es zunächst aber nicht. In Thüringen gebe es trotz zum Teil "angespannter Schneelage" ein normales Unfallgeschehen, hieß es aus dem Lagezentrum. "Die Wetterlage hat sich beruhigt und die Glätte hat sich entspannt", sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Sachsen.

