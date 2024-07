Wetter: Wo nach der Hitze die Unwettergefahr steigt

Deutschland steht am Samstag großflächig ein heißer Sommertag ins Haus - danach drohen Gewitter.

Das Wochenende startet mit deutschlandweit heißen Temperaturen - ehe es am Sonntag zu einem leichten Wetterumschwung kommt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Temperaturen von bis zu 34 Grad.

Zusammen mit zunehmender Schwüle und hohen Temperaturen auch in der nach sieht DWD-Meteorologe Tobias Reinartz "vor allem für die Südwesthälfte und Teile der Mitte eine starke Wärmebelastung". Nur an den Küsten und im höheren Bergland bleibt es etwas kühler.

Gewitter sorgen für leichte Abkühlung

Die Gewitterzellen dürften sehr langsam über das Land ziehen und könnten sich mehr oder weniger an Ort und Stelle ausregnen. "Während an einem Ort also lokal Überflutungen und vollgelaufene Keller auftreten können, kann es im Nachbarort komplett trocken bleiben", sagt Reinartz.