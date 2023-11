Whatsapp-Update bringt "Communitys" und andere Neuheiten

Der Messenger-Dienst Whatsapp will mit einem Update Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, verschiedene Gruppen künftig besser zu koordinieren und vernetzen. Die Funktion "Communitys" sollen nach Angaben des Unternehmens ermöglichen, verschiedene Chat-Gruppen an einem gemeinsamen Ort zusammenzubringen.

Nutzer können bestehende Gruppen in eine Community einfügen oder innerhalb der Community neue Gruppen gründen. Nach Unternehmensangaben diene die neue Funktion etwa Nachbarschaften, Eltern an einer Schule - oder auch Firmen. Durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung will Whatsapp neue Standards bei digitaler Sicherheit setzen. Das Update soll "in den nächsten Monaten" jedem Nutzer zur Verfügung stehen.