Offener Brief von Elon Musk: Twitter soll "einladend" werden

Vor dem offiziellen Abschluss des Twitter-Kaufs versucht Elon Musk , Werbekunden und Nutzer zu beruhigen, die unter ihm eine Verrohung des Tons beim Online-Netzwerk befürchten. Twitter dürfe kein "Ort des Grauens" werden, wo ohne Konsequenzen alles gesagt werden könne, schrieb Musk in einem offenen Brief an Anzeigenkunden. Er weckte solche Sorgen selbst mit Kritik, bei Twitter werde die Meinungsfreiheit zu stark eingeschränkt. Die Plattform müsse "warm und einladend für alle" sein, schrieb Musk nun.

Musk übernimmt wohl Twitter nach Streitigkeiten

Überraschende Wende kurz vor dem Rechtsstreit: Tesla-Chef Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter nun doch kaufen. Gründe für seinen Sinneswandel gibt er nicht an. 06.10.2022 | 0:22 min

Musk: Will mit Twitter der "Menschheit helfen"

Am Freitag will er sich laut US-Medien in größerem Stil den Beschäftigten dort vorstellen. Das dürfte kein leichter Auftritt für ihn werden, nachdem Musk monatelang öffentliche Kritik am Unternehmen und dessen Führung übte und zuletzt Berichte über einen großen Stellenabbau für Verunsicherung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesorgt hatten. Informationen, wonach er drei Viertel der Beschäftigten rauswerfen wolle, soll er diese Woche in der Zentrale zurückgewiesen haben.