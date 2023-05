Zyklon "Mocha" erreicht Myanmars Küste

Viele in der Region haben Angst, dass "Mocha" so schreckliche Folgen haben könnte wie vor 15 Jahren der Zyklon "Nargis": Am 2. und 3. Mai 2008 hatte der Tropensturm in Myanmars Irrawaddy-Delta Schätzungen zufolge fast 140.000 Menschen in den Tod gerissen. Die Verwüstungen waren gewaltig. "Die Familien hier haben Angst", sagte Kan Aung. "Der Sturm wird wohl so mächtig sein wie "Nargis", wir können nur beten."