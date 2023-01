Todesschuss an Filmset : Alec Baldwin soll angeklagt werden

In dem Colt steckte eine echte Kugel, statt etwa Platzpatronen. Wie gelangte scharfe Munition in die Waffe? Wer wird für Hutchins Tod zur Verantwortung gezogen? War Sabotage im Spiel? Erst Ende Oktober hatte das Sheriffs-Büro in Santa Fe seine Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft übergeben. In dem Bericht des Sherifffs ist von Fahrlässigkeit bei den Dreharbeiten die Rede, es wird allerdings nicht erklärt, wie überhaupt scharfe Munition an das Filmset kam.