"Cyprus Confidential": Geheime Millionen für Chelseas Erfolg

Interne Dokumente mehrerer zyprischer Finanzdienstleister legen offen, wie sanktionierte russische Oligarchen Zypern als eine Art Hintertür zur Europäischen Union genutzt haben.

Der Mann, der das Oligarchentum im Fußball begründet hat, besitzt ein geschätztes Gesamtvermögen von rund 9 Milliarden US-Dollar und trägt den Namen Roman Abramowitsch. Als Klubbesitzer des FC Chelsea entwickelte er den Verein zu einem der besten Teams der Welt. Chelsea gewann in der Ära Abramowitsch in 19 Jahren 21 Titel, darunter zwei Mal die Champions League

Bisher geheim gehaltene Unterlagen aus der Recherche " Cyprus Confidential " lassen die Titel und Trophäen des FC Chelsea in einem neuen Licht erscheinen. Sie zeigen: Mindestens 13 Jahre lang haben Offshore-Firmen von Abramowitsch offenbar geheime Deals eingefädelt und millionenschwere Zahlungen getätigt. Kosten, die nicht alle in den offiziellen Bilanzen von Chelsea auftauchten und dem Verein auf dem Platz womöglich einen unerlaubten Vorteil verschafften.

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch nach dem Spiel Chelsea gegen Sunderland am 21.05.2017 in London.

Schwarze Kassen, versteckte Zahlungen in Millionenhöhe

Es geht um Berater, Startrainer und Schlüsselspieler von Chelsea - wie den belgischen Offensivspieler Eden Hazard, der mittlerweile seine Spieler-Karriere beendet hat. Der schoss im Jahr 2011 den OSC Lille zum Meistertitel in Frankreich, war seinerzeit einer der begehrtesten Spieler in Europa. Im Transferpoker um Hazard setzte sich damals Chelsea durch - oder vielmehr: Roman Abramowitsch.

Zehn Millionen Pfund an Spielerberater

Betreut wurde die Zahlung an Hazards Berater von einem Finanzdienstleister mit Sitz auf Zypern - an die Öffentlichkeit kommt sie jetzt durch die Veröffentlichung von "Cyprus Confidential". Es ist nicht die einzige fragwürdige Transaktion, die sich in den über drei Millionen Dokumenten des Datensatzes verbirgt.

Auch die Zusammenarbeit mit Chelsea-Startrainer Antonio Conte wirft Fragen auf. In einem geheimen Dokument beschließt eine Briefkastenfirma von Abramowitsch für zehn Millionen Pfund Anteile einer Firma zu kaufen, die dem italienischen Spielerberater Federico Pastorello gehört. Der war nach eigenen Angaben in die Verhandlungen zwischen Antonio Conte und Chelsea involviert. Unterschrieben wurde das Dokument an dem Tag, an dem die Einigung zwischen Conte und Chelsea verkündet wird.